مسؤول صحي إيطالي: هدف الحكومة الدراسة حضورياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي، أن هدف الحكومة يتمثل بضمان استمرار الدراسة حضورياً، وأن هذا الأمر ممكن باتباع القواعد المفروضة.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، قال مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، إن “الحكومة تنسب إلى المدرسة ضرورة قصوى لإعادة فتحها حضورياً. وهذا يعني أننا يجب أن نكون منتبهين، نحترم القواعد ونعجل بإعطاء التطعيم للأطفال الذين، للأسف، لم يصلوا بعد إلى عدد مرضٍ حتى الآن”.

وأشار ريتشاردي، وهو أستاذ مادة الوقاية في الجامعة الكاثوليكية، الى أنه “إذا تم التقيد بهذه الاحتياطات، تكثيف عمليات التطعيم وتدابير السلوك الاحترازي داخل المدارس، الى جانب احترام البروتوكولات، فإن إرادة الحكومة تكمن في إعادة فتح المدارس في الموعد المحدد”، في إشارة الى العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري.