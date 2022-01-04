البابا: يمكننا التجلي في زمنٍ انتشار ثقافة الإقصاء وعدم الاعتراف بالحق في الحياة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ تحت عنوان “كونوا رُحَماءَ كما أَنَّ أَباكُم رَحيم: الوقوف إلى جانب المتألِّمين في مسيرة محبة” صدرت ظهر اليوم الثلاثاء رسالة البابا فرنسيس لمناسبة اليوم العالمي الثّلاثين للمريض. وفي الرسالة التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، كتب البابا: “أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، منذ ثلاثين سنة خلت، أنشأ القدّيس يوحنّا بولس الثّاني اليوم العالمي للمريض من أجل توعية شعب الله، والمؤسّسات الصحيّة الكاثوليكيّة والمجتمع المدني، وحثِّه على الاهتمام بالمرضى والذين يعتنون بهم. نحن ممتنّون للرب على المسيرة التي تمَّ القيام بها خلال هذه السّنوات، في الكنائس الخاصّة في العالم كلّه”. وتابع “تمَّ القيام بخُطُوات كثيرة نحو الأمام، ولكن ما زال أمامنا الدرب طويلًا لكي نضمن لجميع المرضى، حتّى في الأماكن والظّروف الأكثر فقرًا وتهميشًا، الرّعاية الصحيّة التي يحتاجون إليها، بالإضافة المرافقة الرعويّة، لكي يعيشوا مرحلة المرض متّحدين بالمسيح المصلوب والقائم من بين الأموات. ليساعدنا اليوم العالمي الثلاثون للمريض، الذي وبسبب الجائحة، لن نحتفل به في أريكيبا (Arequipa) في البيرو، وإنما في بازيليك القدّيس بطرس في الفاتيكان، لكي ننمو في القرب وخدمة المرضى وعائلاتهم”.

وأشار البابا الى أن “اليوم العالمي للمريض يُشكّل فرصة ملائمة أيضًا لكي نوجّه انتباهنا إلى أماكن الرّعاية. إنَّ الرّحمة تجاه المرضى، قد حملت على مرّ القرون، الجماعة المسيحيّة لكي تفتح العديد من الأماكن الشبيهة بـ”فندق السّامري الصالح”، التي يتمُّ فيها استقبال ومعالجة المرضى على أنواعهم، ولاسيما الذين لا يجدون من يستجيب ويعتني بهم، إمّا بسبب الفقر، أو بسبب الإقصاء الاجتماعي، أو لصّعوبة علاج بعض الأمراض. والذين يدفعون الثّمن، في هذه الحالات، هم بشكل خاص الأطفال، والمسنون، والأشخاص الأشدَّ ضعفًا”.

وذكّر فرنسيس بأنه “رُحماء على مثال الآب رافق العديد من المرسلين، إعلان الإنجيل ببناء المستشفيات، والمستوصفات ودور الرّعاية. إنّها أعمال ثمينة، تجسدت من خلالها المحبّة المسيحيّة، وأصبحت محبّة المسيح، التي شهد لها تلاميذه، أكثر مصداقيّة. أفكّر بشكل خاص في سكّان مناطق الأرض الأشدَّ فقرًا، حيث هناك الحاجة في بعض الأحيان لقطع مسافات طويلة للعثور على مراكز رعاية تقدّم، على الرغم من محدوديّة مواردها، ما قد توفّر لديها”.

ونوه الأب الأقدس بأنه “لا يزال الطّريق أمامنا طويلًا، وفي بعض البلدان يبقى الحصول على العلاجات المناسبة نوعًا من الرفاهية. وتشهد على ذلك، على سبيل المثال، ندرة توافر اللقاحات ضدّ فيروس الكورونا في البلدان الأكثر فقرًا، والأكثر من ذلك غياب علاجات الأمراض التي تتطلّب أدوية أكثر بساطة. في هذا السّياق، أرغب في أن أعيد التّأكيد على أهميّة المؤسّسات الصحيّة الكاثوليكيّة: إنّها كنز ثمين علينا أن نحافظ عليه وندعمه”.

واسترسل: “لقد ميَّز وجودها تاريخ الكنيسة بالقرب من المرضى الأشدَّ فقرًا والأوضاع المنسيّة. كم من مؤسّسي الرهبانيات عرفوا أن يصغوا إلى صرخة الإخوة والأخوات المحرومين من الحصول على العلاجات أو الذين تتمّ رعايتهم بطريقة سيّئة، وبذلوا ذواتهم في خدمتهم! واليوم أيضًا، حتّى في البلدان الأكثر تقدّمًا، يشكّل حضورهم بركة، لأنّهم يمكنهم أن يقدّموا على الدوام لا الرّعاية الجسديّة مع كلِّ كفاءاتها الضروريّة وحسب، وإنما المحبّة أيضًا التي تجعل المريض وعائلته في محور الاهتمام”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إنه “في زمنٍ انتشرت فيه ثقافة الإقصاء، ولم يعد يُعترف دائمًا بأنّ الحياة تستحق أن تُقبل وتُعاش، يمكن لهذه المنشآت، باعتبارها بيوت للرّحمة، أن تكون مثاليّة في حماية ورعاية كلّ حياة، حتى تلك الأكثر هشاشة منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي.