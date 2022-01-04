وزيرة إيطالية سابقة: ينبغي فرض ارتداء الكمامات التنفسية في المدارس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وزيرة إيطالية سابقة، أنه ينبغي فرض ارتداء الكمامات التنفسية (FFP2) في المدارس، فضلا عن التقيد بمسافة المتر الواحد بين طالب وآخر.

وقالت وزيرة التعليم السابقة لوتشيا أتسولينا، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء: “يعلم الجميع مدى اهتمامي وحرصي على التدريس حضورياً، لكن في ضوء زيادة الإصابات وانتشار متحوّر أوميكرون، يجب ربط سلسلة كاملة من الإجراءات التي يجب اعتمادها، بالعودة إلى المدارس بأمان اعتبارًا من 10 كانون الثاني/يناير، بدءًا بارتداء الكمامة التنفسية (FFP2) من قبل الطلاب وموظفي المدارس أيضاً، وليس المدرسين فقط”.

وأضافت أتسولينا، وهي الآن منسقة لجنة التعليم في حزبها (حركة خمس نجوم)، “إذا كانت الكمامة التنفسية (FFP2) تعتبر أكثر فاعلية، فمن الصواب ضمانها استخدامها في عالم المدرسة بأكمله، دون أي تمييز، واعادة فرض مسافة التباعد الاجتماعي التي جعلناها إلزاميةً، لكن أصبحت موصى بها فقط اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر الماضي”.

وأشارت الوزيرة في حكومة كونتي الثانية إلى أنه “بالنظر إلى الطفرة في عدد الإصابات، فإن العودة إلى الالتزام في رأيي أمر ضروري. إن توسيع مجال عمل الكوادر الإدارية بالمدارس أمر جيد، لكن سيكون من الضروري إيجاد الموارد اللازمة لتجاوز تاريخ 31 آذار/مارس”. واختتمت بالقول: “أخيرًا، إذا اعتبر تطعيم القصر ضروريًا، فمن الضروري إعداد حملة إعلامية جادة للآباء، لأن كثيرين منهم يتملكهم الخوف من هذه الناحية”.