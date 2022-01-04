إيطاليا: ارتفاع ملحوظ لمبيعات العقارات في النصف الأول لعام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وثّق المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) انتعاش ملحوظ لسوق العقارات في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وقال بيان للمعهد الإحصائي الثلاثاء، إن “المبيعات بلغت في الواقع 214,804 عقارات في الربع الأول من عام 2021″، أي “بزيادة بنسبة 6.1٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 وبـ36.7٪ على أساس سنوي”، وإلى “263,651 في الربع الثاني، بزيادة بنسبة 5.1٪ مقارنة بالربع السابق وبـ76.0٪ على أساس سنوي”.

وذكر بيان (إستات) أنه “يجب قراءة الزيادة القوية في الاتجاه من خلال مراعاة أن في الربعين الأولين لعام 2020، شهدت مبيعات العقارات انخفاضاً كبيراً بسبب العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة الوباء”، لكن “في الربع الثاني، سجل قطاع الإسكان تغيرات دورية إيجابية في جميع المناطق الجغرافية للبلاد”.

ولفت المعهد الى أن الزيادة بالتفصيل: “في الشمال الغربي والجزر كانت بنسبة 5.6٪، المركز بـ5.0٪، الشمال الشرقي 4.5٪ وفي الجنوب بنسبة 4.1٪”، وكذلك “القطاع الاقتصادي، في الجنوب بنسبة 9.0٪، المركز بـ8.7٪، الشمال الشرقي 8.5٪، الشمال الغربي 6.0٪، الجزر بنسبة 2.2٪”.

وخلص البيان الإحصائي الى القول، إن “94.7٪ من العقود الموقعة في الربع الثاني تتعلق بنقل ملكية العقارات السكنية، أي ما يعادل 249,587 عقاراً، و5٪ للاستخدام الاقتصادي (ما يعادل 13,144) و0.3٪ للاستخدام الخاص والمشاركة المؤقتة، وهي تعادل 920 معاملة”.