الخارجية الإيطالية: مساهمة بـ500 ألف يورو لمنظمة الصحة العالمية في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن مساهمة بقيمة 500 ألف يورو لصالح تونس عن طريق منظمة الصحة العالمية.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، إن “هيئة التعاون الإنمائي التابعة للوزارة، نظمت منح مساهمة طارئة بقيمة 500 ألف يورو لفرع منظمة الصحة العالمية في تونس، على خلفية الزيارة التي أداها الوزير لويجي دي مايو إلى البلاد في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي”.

ووفقًا لمذكرة قصر (فارنيزينا)، فإن “المساهمة ستستخدم من قبل المنظمة لشراء وتوزيع مولدات الأوكسجين، وكذلك لتنفيذ أنشطة التدريب لصالح الموظفين التقنيين وكوادر المستشفيات على استخدام هذه الآلات وصيانتها”.

وأشار البيان إلى أن “هذا التمويل جزء من الاستجابة الإيطالية على حالة الطوارئ الصحية الخطيرة التي تسبب بها فيروس كورونا في تونس” مبيناً أن “هذه الاستجابة تمثلت بالتبرع بـ1.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للوباء”، لتونس.

وذكر البيان أنه، يضاف الى ما سلف ذكره، “نقل أكثر من 25 طنًا من المواد الصحية (أجهزة التهوية الرئوية، الكمامات الوقائية، القفازات، العباءات الجراحية ومحاليل التعقيم) ومساهمة قدرها 200 ألف يورو للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين (Ficross) لتوريد مكثفات الأوكسجين الطبي”.