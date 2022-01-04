رئيس النواب الإيطالي يدعو البرلمان لجلسة في 24 يناير لانتخاب رئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو بعد الاستماع إلى رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتا كازيلاتي، البرلمان للاجتماع في جلسة مشتركة، بحضور المندوبين الإقليميين، تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين 24 كانون الثاني/يناير، لانتخاب رئيس الجمهورية.

هذا وسيتم نشر إشعار التوجيه في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وتُعدّ الجلسة التي دعت لانتخاب رئيس الجمهورية فريدة من نوعها وتلتئم في مقر مجلس النواب الايطالي (مونتي تشيتوريو) دون انقطاع، وتنتهي فقط عندما يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد، مع التصويت طوال اليوم وعمليات اقتراع متكررة في اليوم نفسه.

وسيكون هناك 1009 ناخب مدعو لانتخاب رئيس الدولة: 321 عضوًا من مجلس الشيوخ و630 نائبًا و58 مندوبًا إقليميًا، ثلاثة لكل مقاطعة، باستثناء إقليم فالّي داوستا الذي يمتلك مندوباً واحداً فقط، تم تعيينه بطريقة تجعل تمثيل الأقليات مضموناً.