إيطاليا: 189109 إصابة بكوفيد و231 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 189109 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 231 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 138,276 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 1,094,255 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 17.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم تسجيل دخول 452 شخصاً إلى المستشفى”، بينما “تم نقل 36 حالة أخرى إلى أقسام العناية المركزة”.