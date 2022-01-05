باحث إيطالي: متحوّر أوميكرون سيوصل الإصابات الى الذروة خلال 5-10 أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال باحث إيطالي إن موجة عدوى كوفيد 19، التي يدفعها متحوّر أوميكرون، يمكن أن تبلغ ذروتها في غضون 5-10 أيام.

ووفقا لما توقعه جوفاني سيباستياني، عالم الرياضيات بمعهد (بيكوني) لتطبيقات حساب التفاضل والتكامل، التابع للمجلس القومي للبحوث، فإن “الحسابات التي تم إجراؤها في الأيام الأربعة الماضية، تكشف عن نمو بطيء في النسبة المئوية للاختبارات الجزيئية الإيجابية، وهذا الاتجاه إذا ظل دون تغيير، يجعلني أتوقع أن يصل منحنى العدوى إلى الحد الأقصى خلال 5-10 أيام ليعود الى الهبوط من ثم مرة أخرى”.

وأشار سيباستياني إلى أنه “حتى إن كانت النسبة المئوية تأخذ بالاعتبار الاختلافات في عدد تحاليل الكشف، فقد كانت عطلة نهاية العام في منتصف الفترة”، لذلك، لتأكيد الاتجاه، سنعتمد على بيانات اليومين أو الثلاثة أيام القادمة”.

وأوضح العالم الرياضي، أنه “عند هبوط المنحنى الثاني، يجب أخذ المجهول بالاعتبار: الموازين وإعادة فتح المدارس، حيث سنتمكن من رؤية التأثيرات فقط في غضون 14-21 يومًا”. وذكر أنه يمكن أن يكون هناك تحول نظراً لما حدث من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير 2021″.

وخلص سيباستياني الى القول، إن “تغطية التطعيم المحدودة بين الطلاب والنسبة الحالية للفئة العمرية الأقل من 20 عامًا، أعلى بثلاث مرات من السكان الأكبر سنًا”.