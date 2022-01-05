الحكومة الإيطالية تؤكد اعادة فتح المدارس بعد انتهاء العطلة مباشرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت الحكومة الإيطالية نيتها اعادة فتح المدارس بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة مباشرة.

وقالت مصادر حكومية تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، إنه “على الرغم من مقاومة مقاطعات عديدة في البلاد، فإن الحكومة تتجه نحو تأكيد العودة إلى المدرسة حضورياً اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير المقبل”، أي “دون إجراء تغييرات على التقويم الخاص بالعطلات”.

وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي قد التقى أمس حول موضوع المدرسة، المفوض الحكومي المكلف بحالة طوارئ وباء كوفيد 19، فرانشيسكو باولو فيليوولو في مقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي)، برفقة وزيري التعليم والصحة باتريتسيو بيانكي وروبرتو سبيرانتسا.