وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ندد البابا فرنسيس بحقيقة أن البابا: الكلاب والقطط تستحوذ على مكانة الأطفال في العائلة، مبيناً أن نكران الأبوة والأمومة يجردنا من إنسانيتنا.

وفي لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، تابع الأب الأقدس القول: “اليوم أيضًا، مع التيتُّم، هناك نوع من الأنانية. منذ بضعة أيام، كنت أتحدث عن الشتاء الديموغرافي السائد اليوم: الناس لا يريدون إنجاب الأطفال، أو طفل واحد فقط لا غير. وكثير من الأزواج ليس لديهم أطفال لأنهم لا يريدون أو ينجبون إلا طفلاً واحدًا فقط لأنهم لا يريدون غيره، لكن لديهم كلبان، وقطتان … نعم، إنَّ الكلاب والقطط تحل محل الأطفال. إنه أمر مضحك حقاً، أفهم ذلك، لكنها حقيقة”.

وذكر البابا أن “هذا الإنكار للأبوة والأمومة يقلّل من قيمتنا، ويسلبنا بشريّتنا. وبذلك تصبح الحضارة عتيقة وبدون إنسانيّة، لأنها فقدت غنى الأبوة والأمومة. إن البلد الذي ليس لديه أطفال يعاني، وكما قال أحدهم بروح الدعابة: والآن من سيدفع ضرائب معاش تقاعدي، بما أنه ليس هناك أطفال؟ من سيعتني بي؟ لقد كان يمزح ولكنها الحقيقة”.

أطلب من القديس يوسف نعمة إيقاظ الضمائر والتفكير في هذا الأمر: إنجاب الأطفال. إنَّ الأبوة والأمومة هما ملء حياة الإنسان. فكِّروا في هذا الأمر. صحيح أن هناك أبوة روحية وأمومة روحيّة للذين يكرسون أنفسهم لله. ولكن على الذين يعيشون في العالم ويتزوجون أن يفكروا في إنجاب الأطفال، ومنح الحياة، لأنهم سيكونون هم الذين سيغمضون أعينهم، وسيفكرون بمستقبلهم”.