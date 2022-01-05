البابا: التبني من بين أسمى أشكال الحب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن الاقتناع بأن فعل التبني يندرج بين أسمى أشكال الحب الإنساني.

وفي لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا: “كم من الأطفال في العالم ينتظرون من يعتني بهم! وكم عدد الأزواج الذين يرغبون بأن يكونوا آباء وأمهات لكنهم يفشلون لأسباب بيولوجية؛ أو أنهم، على الرغم من أن لديهم أبناء، لكنّهم يريدون أن يشاركوا المحبة العائليّة مع أولئك الذين حُرِمُوا منها. لا يجب أن نخاف من اختيار طريق التبني، والمجازفة بمخاطر الاستقبال”.

وخاطب بيرغوليو الآباء والأمهات قائلا: “إن لم يكن بإمكانكم إنجاب الأطفال، فكِّروا بالتبني. إنها مخاطرة، نعم: إنجاب طفل يمثل مخاطرة على الدوام وكذلك التبنّي. ولكن الأخطر من ذلك ألا يكون لديك ابنًا، إنكار الأبوة والأمومة، الحقيقية والروحيّة”. وأردف “إنَّ الرجل والمرأة اللذان لا يطوران طواعية حس الأبوة والأمومة يفتقدان إلى شيئًا رئيسيًا ومهمًا. فكروا بهذا الأمر من فضلكم”.

وأبدى فرنسيس “الأمل بأن تكون المؤسسات هي الأخرى بالتالي، مستعدَّةً على الدوام لكي تساعد في هذا المعنى، مع التنبّه والسهر بجدية وكذلك من خلال تبسيط العملية اللازمة لتحقيق حلم العديد من الصغار الذين يحتاجون إلى عائلة، والعديد من الأزواج الذين يرغبون بأن يبذلوا ذواتهم في الحب”.

واختتم البابا فرنسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: “أُصلّي لكيلا يشعر أحد بالحرمان من رباط الحب الأبوي”.