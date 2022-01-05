الخارجية الإيطالية تتبرع بـ300 ألف يورو للفلبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن هيئة التعاون الإنمائي الإيطالية التابعة لها، قامت بالتبرع بمبلغ 300 ألف يورو للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين (Ficross) في الفلبين، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن إعصار (راي)”، أوديت وفقًا للاسم المحلي.

وذكر بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا)، أن الذي ضرب البلاد “تسبب بسقوط حوالي 380 ضحية وإصابات عديدة”، وكذلك “أكثر من 600 ألف نازح داخليًا”، بالإضافة “وبشكل خاص إلى الدمار الكبير ذي الطبيعة المادية”.

وأشارت مذكرة (فارنيزينا) إلى أن “التمويل سيتم استخدامه من قبل المنظمة لتقديم المساعدة الأولية للأشخاص الأكثر ضعفاً في المناطق من (V ـXI )، وكذلك منطقتي غارغا وميماروبا، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعات الصحة، المياه، الصرف الصحي، النظافة والحماية”.

وخلص بيان الخارجية الى القول، إن “إيطاليا تؤكد بهذه المساهمة صداقتها من جديد، وتعرب عن تضامنها مع الشعب الفلبيني في هذه اللحظة الصعبة للغاية”.