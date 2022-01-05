اتحاد إيطالي: تضخم يزيد مخاطر افساد الانتعاش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر اتحاد إيطالي، من حقيقة أن ارتفاع التضخم قد يزيد مخاطر افساد عملية الانتعاش الجارية.

وتعليقًا على البيانات الصادرة اليوم بهذا الشأن عن قبل المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، قال المكتب الاقتصادي في جمعية الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي) في مذكرة، إن “ارتفاع الأسعار مقروناً بالانتشار السريع للوباء، ينذران بإشعال شرارة التعافي القائم”.

ويقرأ في البيان، “إن التسارع الإضافي للتضخم في أيلول/سبتمبر والناتج عن مكونات مختلفة: النمو في أسعار سلع الطاقة، الذي يستمر وإن كان بوتيرة بطيئة، اقترن بعوامل موسمية، مثل خدمات النقل والأغذية الطازجة، إلى جانب العناصر المستحقة، وصولا إلى صعوبات الإمداد التي لا تزال قائمة على صعيد المواد الخام، بما في ذلك الغذاء”، مما “يؤثر على أسعار بعض السلع أو مكوناتها”.

وأشار البيان إلى أن “عام2021 يغلق بمعدل تضخم 1.9٪، وبحاصل 0.8 بالنسبة للمكون الأساسي”، مبيناً أن “التسارع في الأشهر القليلة الماضية والتأثير الساحب في عام 2022 مقلقان بشكل خاص”.

وذكر (كونفيزيرتشينتي) أن “من الضروري الانتباه إلى الديناميكيات لأنه، إذا تم إنشاء توقعات سلبية، فإن التضخم يخاطر بأن يغذي ذاته وينتشر ليشمل جميع القطاعات، مع وجود خطر قوي يتمثل بتعريض عملية الانتعاش للخطر”.