وليامز: الانتخابات السبيل الوحيد الى السلام في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – أبدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، اقتناعها بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق السلام.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر)، قالت المستشارة ويليامز إنها التقت “في طرابلس الغرب اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وناقشت معه التقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتخابية”.

وأوضحت ويليامز أنها أعادت “التأكيد على الدعم الكامل من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجنة، كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن العملية الانتخابية”. ثم أكدت أن “إجراء انتخابات وطنية شاملة، حرة، نزيهة وذات مصداقية هو الرد الوحيد الممكن على طلب الشعب الليبي”، وكذلك “المسار الوحيد الذي يمكن سلكه نحو السلام والاستقرار في ليبيا”.