مسؤول إيطالي: شرط الثلاث إصابات لعزل الصفوف المدرسية كثير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول إيطالي أن انتظار حدوث ثلاث إصابات في الصفوف المدرسية لتطبيق الدراسة عن بعد من الصف السابع إلى نهاية المدرسة الثانوية، “يمثل رقماً كبيراً يجب خفضه إلى اثنين”.

وقال وكيل وزارة التعليم روسّانو ساسّو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة: “أنا أيضًا أنتقد التمييز بين الملقحين وغير الملقحين”، معتبراً إياه “تمييز للحق في التعليم”. وأكد أن “المدرسة مكان للاندماج، وتطبيق شرط التلقيح يُعدّ سابقة سيئة”.

وشدد ساسّو على الحاجة إلى “أنظمة تهوية في الفصول الدراسية”. وأردف “أنا لا استسلم، فحيثما قامت مدارس قليلة بتركيب أنظمة تهوية، لوحظت آثار ذلك على السلامة”، وأنه “ليس من الممكن أنه بعد عام من حكومة كونتي الثانية وعشرة أشهر من حكومة دراغي، لم نتمكن من تجهيز مدارسنا بنظم تهوية ملائمة”.

وذكر وكيل الوزارة أن “هناك 150 مليون يورو خصصت لهذا الأمر أيضًا منذ آذار/مارس الماضي، لكن لا توجد قيود محددة على إنفاقها ويجد مدراء المدارس مائة مشكلة بيروقراطية أمامهم ويستسلمون”.

وذكر ساسّو أن “من غير المقبول أن تبدد الحكومة الموارد وتجهد المدارس لاستخدامها. نحن بحاجة إلى حكم محدد وعقلية جديدة للمديرين”. واختتم بالقول “لقد كانت اللجنة العلمية التقنية مخيبة للآمال، فهي لم تتضمن شرط التهوية في إرشادات المدرسة”.