مينيتي: ليبيا تجازف بالانقسام بعد إلغاء الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينّيتي، أن ليبيا تجازف بالانقسام بعد إلغاء الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكتب رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، ماركو مينّيتي في مقال افتتاحي لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الجمعة، أن “هناك خطر حدوث تصدعات جديدة” في ليبيا، “مع رئيس الوزراء الدبيبة الذي لا ينوي ترك المشهد وبقية الأطراف الأخرى، من المشير حفتر إلى باشاغا، ومن معيتيق إلى عقيلة صالح، الذين يفكرون بأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية الحالية استنفذ بشكل لا يمكن إصلاحه”.

وأعرب مينّيتي عن “الخشية على ليبيا من حكومة جديدة بدون قوة تفويض شعبي”، وبالتالي “ضعيفة وعرضة للتأثيرات الداخلية والخارجية”، علاوة على ذلك، “إذا أصبحت هناك حكومتان من خلال فرضية الدولتين، فإن هذا المنحى قد يصبح خطيراً للغاية”، لـ”تنزلق الأوضاع في النهاية إلى أسوأ موقف ممكن” أو “تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ”.

وأشار القيادي بالحزب الديمقراطي، في هذا الصدد إلى “طرابلس خاضعة لنفوذ تركي ـ قطري” و “برقة، روسية – مصرية – إماراتية”. لذا “فهو شبح التقسيم الذي يخيّم على الأوضاع، والذي لم تتم الإشارة إليه صراحةً، ولم يتم استبعاده أبداً”.

ثم تحدث مينّيتي عن “وهم دراماتيكي يتمثل بالاستقرار القسري المضمون من الخارج”، مبيناً أنها “ستكون كارثة إستراتيجية لا لإيطاليا وحسب، بل لأوروبا بأسرها”، لأن “تسليم نفوذ نهائي في ليبيا إلى قوتين شرقيتين، سيشكل تغييراً هاماً في ميزان القوى في منطقة وسط المتوسط، الحاسمة لإدارة تدفقات الهجرة، إمدادات الطاقة، مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الصحي”.

ومن هنا أطلق رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) الدعوة إلى “مبادرة حقيقية، قوية لا لبس فيها”، من جانب أوروبا. التي طالبها بـ”دور ريادي مباشر لقارة عظيمة تتحمل مسؤولية المبادرات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى ضمان الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط”.