إيطاليا: عودة أسعار الوقود للارتفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر إعلامية إيطالية أن أسعار البنزين ووقود الديزل آخذة بالارتفاع من جديد بعد التعديل الذي شهدته في بداية العام بسبب زيادة تكلفة مزج الوقود الحيوي.

ووفقًا للمسح المعتاد الذي أجرته صحيفة (ستافّيتّا كووتيديانا) التي تعنى بأسعار المحروقات، فقد أشارت الى “ارتفاع قوي جديد لأسعار الميثان المسال (LNG)”، مبينةً أن “مجموعة (إيني) للطاقة، قامت أمس بزيادة الأسعار الموصى بها للبنزين والديزل بنسبة سنت واحد للتر”، كما “اتبعت شركتي (IP) و(Q8) الحركة ذاتها”.

واستعرضت الصحيفة متوسطات الأسعار التي أرسلها المديرون إلى مرصد الأسعار التابع لوزارة التنمية الاقتصادية والتي تمت معالجتها من قبلها، وتم العمل بها اعتباراً من الساعة 8 لصباح أمس على حوالي 15 ألف محطة”.

وقالت إن “البنزين بخدمة التمويل الذاتية كان بسعر 1730 يورو/لتر، ووقود الديزل بسعر 1596 يورو/لتر”، كما “تم تقديم غاز البترول المسال بسعر 0.821 يورو/لتر، الميثان بسعر 1.787 يورو/كغم”.

أما على شبكة الطرق السريعة، فقد كانت الأسعار: “بنزين الخدمة الذاتية 1.817 يورو/لتر، وقود الديزل 1.697 يورو/لتر، غاز البترول المسال 0.921 يورو/لتر، الغاز الطبيعي 1.979 يورو/كغم، والغاز الطبيعي المسال 2.461 يورو/كغم”.