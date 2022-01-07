وزير إيطالي: أقصى استخدام للعمل الذكي لثني منحنى العدوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أوصى وزير إيطالي باللجوء الى أقصى استخدام لمجال العمل الذكي، بهدف ثني منحنى عدوى وباء كوفيد 19.

وكتب وزير العمل أندريا أورلاندو على صفحته في (فيسبوك) الجمعة، أنه “منذ حوالي شهر وقعنا بروتوكولًا مع الشركاء الاجتماعيين لتشجيع استخدام العمل الذكي وتعزيزه”، فضلا عن “تنظيم حقوق وواجبات العمال والشركات بطريقة مخففة في العمل، كتلك التي شهدنا منذ بداية الوباء”.

وأشار الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، إلى أنه “إزاء زيادة الإصابات ومع تداول المتحور الجديد للفيروس بوتيرة سريعة، أنا مقتنع بأن الاستخدام الأقصى، حيثما أمكن، للعمل الذكي في عالمي العمل العام والخاص، يمكن أن يسمح بتهدئة منحنى العدوى دون المساومة، وكما رأينا بالفعل، على إنتاجية الشركات وتقديم الخدمات من قبل الإدارات”.

وخلص أورلاندو الى القول، إن “المنشور الموقع يؤكد هذا النهج الذي روجت له في الأشهر الأخيرة والذي وجدت لأجله دائماً، إجماعًا واسعًا ودعمًا كبيراً من جانب الشركاء الاجتماعيين”.