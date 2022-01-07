مسؤول صحي إيطالي: لا إرجاء للعودة الى المدارس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي أنه لن يكون هناك أي إرجاء للموعد المحدد مسبقاً لعودة الطلبة الى المدارس، فالقواعد واضحة بهذا الشأن

وأضاف وكيل وزارة الصحة أندريا كوستا في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، أنه “هدف الحكومة كان منذ البداية، ضمان استمرار الدراسة حضورياً”. وأردف “لقد اتخذت الحكومة قرارًا واضحًا: ستستأنف الدراسة في العاشر من الشهر الجاري مع القواعد الجديدة التي ستضمن قدرًا أكبر من الأمان”.

وحول التباعد الاجتماعي وتهوية الصفوف، قال الوكيل كوستا: “نحن ندفع ثمن اختيارات من الماضي، التي اعطتنا مدارس غير ملائمة. سيتم استثمار أموالاً كبيرة من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) في المباني المدرسية”.

وتابع: “ربما كان ذلك ممكناً، لكنه يشبه قطاع النقل العام إلى حد ما، حيث كان لا بد من عمل المزيد. لقد وفرنا الموارد، لكن لم تستخدمها جميع وسائل النقل العام المحلية بشكل كامل، لكن في بعض الحالات تعذّر الأمر بسبب عجز البنية التحتية”، مبيناً أن “هذا هو السبب في أننا تحملنا مسؤولية فرض عن الممر الأخضر الفائق في وسائل النقل العام”.

أما بشأن الاتهام بالتمييز بين الملقحين وغير الملقحين، فقد ذكر أن “الأمر لا يتعلق بالتمييز بل بالمواقف المختلفة بسبب التطعيمات. بدأت بالفعل حملة التطعيم للفئة العمرية 12-19 عامًا منذ بعض الوقت، وقد تم تلقيح أكثر من 70٪ من الأشخاص، ويمكننا تطبيق قواعد مختلفة باستمرار”.