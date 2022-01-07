دي مايو: رايتنا الثلاثية الألوان شعار لإعادة انطلاق إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “رايتنا الثلاثية الألوان تعدّ شعاراً لإعادة انطلاق إيطاليا”.

وكتب وزير الخارجية لويجي دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الجمعة، أنه “منذ 225 عامًا، رافقتنا رايتنا ذات الألوان الثلاثة في لحظات الفرح، وكذلك في اللحظات التي تتطلب منا شد عزيمتنا أيضًا”، مبيناً أنه “العلم الذي يرمز إلى فخرنا بكوننا إيطاليين، في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “خلال الأشهر الأكثر إيلامًا من فترة الوباء هذا، منحتنا رايتنا العزاء وألهمتنا الثقة، وأصبحت اليوم شعاراً لإعادة انطلاق إيطاليا أيضًا. إعادة إطلاق لا يمكن تحقيقها إلا بالبقاء متحدين”. واختتم مهنئاً بـ”عيد سعيد لرايتنا، ولتحيا إيطاليا”.