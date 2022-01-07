مسؤول صحي إيطالي: إلزام من هم فوق سن الـ50 باللقاح مجرد تسوية سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي أن التطعيم الإجباري ضد كوفيد 19 لمن هم فوق الخمسينيات من العمر يعتمد بشكل أكبر على “تسوية سياسية وليس على معطيات وبائية”.

وقال أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة تور فيرغاتا بروما ومستشار المفوض الحكومي لحالة الطوارئ الصحية، غويدو رازي، إن “الالزام باللقاح في هذه المرحلة إما أن يتم فرضه أو لا، فلا أفهم كيف يمكن للفيروس أن يميز بين شخص يبلغ من العمر 49 عامًا ونصف العام عن آخر في سن الـ50”.

أما بشأن عودة الطلبة الى المدارس المقررة مطلع الأسبوع القادم، فقد أضاف رازي: “إنني أتحدث بصفة شخصية مطلقة: بالنسبة لي سيكون أسبوعان من الدراسة عن بعد مهمين للغاية، لأنه إذا كنا اليوم قد وصلنا الى 200 ألف حالة، والتي يتم التقليل من شأنها في الغالب، فيمكننا تخيل ما سنراه في غضون أسبوع”.

وخلص المستشار الذي شغل سابقا منصب المدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية، أنه في حكمه الشخصي: “إذا لم نبعد الطلبة أسبوعين عن المدارس الآن، فسنضطر إلى القيام بإجراءات مجزأة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.