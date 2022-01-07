إيطاليا: ارتفاع دخل الأسر بـ1.8% في الربع الثالث لـ2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن الدخل المتاح لدى الأسر المستهلكة قد ارتفع في الربع الثالث لعام 2021 بنسبة 1.8٪ مقارنة بالربع السابق، بينما نما الاستهلاك بنسبة 3.6٪.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الجمعة، إن “ميل الأسر الاستهلاكية للادخار كان بنسبة 11.0٪”، أي “بانخفاض بحاصل 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق”، بينما “كانت هناك بالمقابل زيادة بنسبة 0.6٪ في معامل انكماش الاستهلاك النهائي الضمني للأسر”، إذ “زادت القوة الشرائية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالربع السابق”.

وأشار المعهد الإحصائي إلى أن “حصة أرباح الشركات غير المالية ارتفعت تقديرياً الى نسبة 42.8٪”، أي “بـ0.3 نقطة مئوية في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له”. واختتم بالقول إن “معدل الاستثمار في الشركات غير المالية، يعادل 21.5٪”، وقد “انخفض بحجم 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق”.