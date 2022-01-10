دي مايو يدعو للسير حثيثا في حملات التطعيم ضد كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الى السير حثيثا على طريق حملات التطعيم ضد وباء كوفيد 19.

وفي مؤتمر صحفي اليوم عقده الإثنين في (فيلا ماداما) بروما، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أضاف الوزير دي مايو، أن “موضوع مكافحة الوباء هو للأسف محور الأخبار بالنسبة لنا جميعاً”، لذا “فمن الضروري في هذا الصدد الاستمرار بخطى حثيثة في حملات التطعيم، التي تمثل خط الدفاع الحقيقي الوحيد ضد انتشار الفيروس”.

وتابع الوزير: “نعيد التأكيد بصفتنا إيطاليا، على أن التعاون والتنسيق بين الدول على الصعد الثنائية ومتعددة الأطراف، وحتى بين إيطاليا وألمانيا، هو السبيل الوحيد الفعال حقًا لمحاربة العدو المتمثل بفيروس كورونا، الذي لا يعرف حدودًا”.