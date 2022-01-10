دي مايو: حان وقت شراكة استراتيجية أكثر تنظيما مع ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه “حان وقت جعل هذه الصداقة الطويلة (مع ألمانيا) شراكة إستراتيجية أكثر تنظيماً”.

وأعلن دي مايو، في مؤتمر صحفي في فيلا (ماداما) مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنه “تمت مناقشة خطة العمل الثنائية” خلال لقائهما اليوم الاثنين، وهي “منصة لتعزيز التعاون بين إيطاليا وألمانيا”. وأردف “بدأنا العمل عليها بالفعل من أجل تنسيق أفضل للأجندة الأوروبية والتصدي للتحديات التي تنتظرنا: من تغير المناخ مرورا بالجائحة إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “من خلال خطة العمل هذه، نهدف إحياء آلية تعاون طموحة تسمح لبلدينا بالحوار وإطلاق مبادرات جديدة حول أهم القضايا ذات الصلة بالسياسة الخارجية والأمنية، التعاون الاقتصادي وفي إطار الثقافة والمجتمع المدني” في البلدين.

جدير بالذكر أن إيطاليا وفرنسا قد وقعتا بالعاصمة روما في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي معاهدة التعاون الثنائي المعزز بين حكومتي البلدين، ما يعرف بـ(معاهدة كويرينالي).