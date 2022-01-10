تاياني: مصير الحكومة الإيطالية مرتبط ببقاء دراغي رئيسا للوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني مجددا من سقوط حكومة، المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي في حال انتخاب البرلمان للأخير رئيسا للجمهورية لخلافة سيرجو ماتاريلا.

وقال تاياني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، في حوار بثه الاثنين الموقع الالكتروني لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) “إذا بقي دراغي في قصر الحكومة، فسوف نذهب للتصويت في عام 2023″ وهو موعد نهاية الدورة التشريعية الحالية، و”إلا فإن الحكومة ستسقط”.

ونوه تاياني، الذي يدعم ترشح مؤسس حزبه، سيلفيو برلسكوني، لرئاسة الجمهورية، بأن “حكومة الوحدة الوطنية الحالية لا تزال قائمة بفضل دراغي ضامن هذا التحالف غير المتجانس”، الذي يضم أحزابا من تياري يمين-الوسط ويسار-الوسط.

ومن المرتقب أن يصوت كبار الناخبين (أعضاء البرلمان، بشقيه النواب والشيوخ، إضافة 58 مندوبا يمثلون المقاطعات الايطالية) في جلسة مشتركة اعتبارا من 24 كانون الثاني/يناير الجاري لانتخاب خليفة سيرجو ماتاريلا، الذي رفض الترشح لولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها سبع سنوات.