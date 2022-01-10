إيني تعلن الفوز بخمسة امتيازات تنقيب بحرية وبرية في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حصلت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من قبل وزارة البترول المصرية، أربعة منها كمشغل في مواقع بحرية وبرية، إثر مشاركتها “الإيجابية” في جولة عطاءات استكشاف واستغلال البترول 2021، التي أعلنت عنها في السابق الشركة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأشار عملاق الطاقة الإيطالي في بيان إلى أن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة امتياز ​​(Egy-MedE5) مناصفة مع البريطانية بي بي وامتياز منطقة (Egy-Med-E6)، وفي خليج السويس منطقة امتياز (Egy-Gos-13)، إضافة إلى الصحراء الغربية في منطقة امتياز (Egy-Wd- 7) مناصفة مع مجموعة ابيكس للطاقة وامتياز (Egy-Wd-9) بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 8410 كيلومتر مربع.

ولفت البيان إلى أن هذه النتائج “تتماشى مع استراتيجية إيني لمواصلة استكشاف وإنتاج الغاز لدعم السوق المحلي المصري والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بفضل إعادة التشغيل الأخيرة لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال.

تتواجد مجموعة إيني في مصر منذ عام 1954 ويبلغ حجم انتاجها من الهيدروكربونات ما يقرب من 350.000 برميل من النفط المكافئ يوميًا.