إيطاليا: 227 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل أكثر من 100 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين تسبب الفيروس في وفاة 227 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 101 ألف و762 إصابة مؤكدة جديدة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية يرتفع اليوم إلى 7 ملايين 554 ألفا و344، حصد الوباء أرواح 139 ألفا و265 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ارتفع مقارنة بالأمس بمقدار 11 مريضا ليبلغ في المجمل اليوم 1606، فيما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 693 آخرين، ليصبحوا 16 ألفا و340.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 5 ملايين 410 آلاف و482، بعد شفاء 56 ألفا و560 بين أمس واليوم، بينما تتجاوز الحالات الإيجابية الراهنة المؤكدة حاجز المليونين بقليل.