إدانة أوروبية للخطاب “السلبي والتحريضي” لقيادة (صربسكا) في البوسنة والهرسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن الإدانة الشديدة لـ”الخطاب السلبي والمثير للانقسام والتحريضي” الذي استخدمه قادة برلمان (جمهورية صربسكا)، المقاطعة التي تمثل الصرب في دولة البوسنة والهرسك، خلال احتفالات 9 كانون الثاني/يناير، أمس الأحد.

وأشار بيان صدر في بروكسل، باسم مفوضيتي شؤون الجوار والتوسع-الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن هذا الخطاب وهذه الإجراءات عززت التوترات بين المجتمعات في جميع أنحاء البلاد وتأتي بمثابة تصعيد جديد للأزمة السياسية الجارية.

واتهم البيان قادة (صربسكا) بـ”أنهم يعرضون استقرار البلاد وازدهارها للخطر، وفي تناقض كامل مع منظور الاتحاد الأوروبي، والذي لا يمكن أن يقوم إلا على البوسنة والهرسك واحدة وموحدة وذات سيادة”، مشيرا إلى أن احتفالات (صربسكا) لا تتوافق ودستور البوسنة والهرسك المركزية، حسب حكم صدر عن المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.

ولفت البيان إلى أن التكتل الأوروبي الموحد قد دعا مرارًا قيادة (صربسكا) إلى “الابتعاد عن مثل هذه الإجراءات والخطابات وحل النزاعات من خلال الحوار والوسائل القانونية في مؤسسات الدولة”، مشددا على أنه” ينبغي لقيادة (صربسكا) أن تساهم في إنهاء اتجاه مقلق من الكراهية وعدم التسامح”، بما في ذلك “وضع حد لتمجيد مجرمي الحرب وإنكار جرائمهم أو تمجيدها”.

كما يأسف الاتحاد الأوروبي للدعم الذي قدمه “شركاء آخرون” لمثل هذه المظاهرات، والتي “تهدد الاستقرار الإقليمي وتؤثر على علاقات حسن الجوار”.

ورأى البيان “إن استمرار الحصار المفروض على مؤسسات البوسنة والهرسك، والافتقار التام للحوار البناء واستخدام الخطاب التحريضي في الأماكن العامة، لا يؤدي إلا إلى عدم الاستقرار والتأخير في تحقيق الإصلاحات، وهو أمر مهم للبلد ولحياة أفضل لشعبه”. وبالتالي-يختتم البيان “نحث جميع القادة ، بما في ذلك قيادة (صربسكا)، على إنهاء الخطوات غير مقبولة المسببة للانقسام، والعودة بالكامل إلى عمل مؤسسات الدولة”.