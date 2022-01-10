دراغي يشدد على أهمية التعليم الحضوري للتلاميذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قدم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين شرحا للتدابير الأخيرة لحكومته الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها العودة للتعليم الحضوري للطلاب بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد وإلزامية التطعيم للفئة العمرية فوق 50 عامًا وفرض غرامة قدرها 100 يورو على غير الملقحين من هذه الفئة اعتبارا من مطلع الشهر القادم،.

وشدد دراغي على أن “التعليم الحضوري هو أولوية” للحكومة وأن الدراسة عن بعد “تولد عدم المساواة” بين التلاميذ.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن “معظم المشاكل التي نواجهها اليوم تعتمد على حقيقة وجود أشخاص غير محصنين” باللقاحات المضادة للوباء، معلنا أيضا عن إجراءات جديدة لاحتواء الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة للأسر والشركات.

ووصف دراغي الاختلافات داخل الكيانات السياسية الداعمة لحكومته بأنها “طبيعية” وقال إن “الشيء المهم هو أنه داخل الأغلبية، نلاحظ أنه على الرغم من تنوع وجهات النظر، هناك رغبة في العمل معًا والتوصل إلى قرارات مشتركة”، مشددا على أن “الحكومة على ما يرام وهذا أمر أساسي “.

وأوضح أن الحكومة تواجه تحدي الوباء وانتشار سلالات شديدة العدوى بنهج مختلف قليلاً عما كان عليه في الماضي، حيث “نريد أن نكون حذرين للغاية ولكننا نحاول أيضًا تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الأولاد والبنات، الذين تأثروا بعمليات الإغلاق من وجهة نظر نفسية وتعليمية”.