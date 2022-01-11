البابا: حزن وقرب وصلاة إثر حريق حي برونكس النيويوركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عقب الحريق الذي اندلع الأحد ببناية في حي برونكس بمدينة نيويورك وأسفر عن مقتل ١٩ شخصا على الأقل من بينهم ٩ أطفال، أكد قداسة البابا فرنسيس حزنه لدى تلقيه هذا النبأ.

جاء ذلك في برقية موجهة إلى رئيس أساقفة نيويورك الكاردينال تيموثي دولان تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، نشرتها إذاعة الفاتيكان الثلاثاء.

وتابعت البرقية أن “الأب الأقدس يقدم تعازيه القلبية مؤكدا قربه الروحي ممن أصابتهم هذه المأساة”، كما “يوكل البابا فرنسيس الضحايا وعائلاتهم إلى محبة الله كلي القدرة الرحومة، ويتضرع إلى الرب طالبا للجميع بركات العزاء والقوة”.

هذا وكان حريق مفاجئ قد اندلع في الحادية عشرة من صباح الأحد ٩ كانون الثاني/يناير في بناية من ١٩ طابقا في حي برونكس في مدينة نيويورك يسكنها ١٢٠ شخصا، كثير منهم من أعضاء الجماعة المسلمة في المدينة وهناك العديد من المهاجرين من غامبيا.

وقد صرح رئيس فرق الإطفاء بأن سبب اندلاع الحريق هو مدفأة كهربائية في غرفة بأحد المنازل. وإلى جانب الضحايا هناك ٦٣ جريحا، حياة ٣٢ من بينهم مهددة بالخطر.