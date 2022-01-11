لامورجيزي: على أوروبا الإيفاء بالتزاماتها مع دول المنشأ وعبور المهاجرين كليبيا وتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها للشراكات الاستراتيجية مع دول المنشأ وعبور تدفقات المهاجرين، مثل ليبيا وتونس”.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية عن ظاهرة الهجرة، إلى أن “ديناميكية الصراع المستمر بين دول البحر الأبيض المتوسط ​​الأكثر تعرضًا للتدفقات عن طريق البحر، ودول الشمال التي غالبًا ما يتم تحديدها كوجهة نهائية من قبل العديد من المهاجرين، تُظهر كل اللامبالاة”.

وقالت “حتى الآن، لم يتم تقاسم التضامن في إعادة توزيع المهاجرين، إلا في بعض الأحيان وبشكل رئيسي فقط من قبل بعض الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي”.

وأردفت لامورجيزي “كل هذا يوضح كيف أن هناك حاجة إلى مقاربة مختلفة لتوفير استجابات مناسبة لظاهرة هيكلية لن تنتهي بالتأكيد في السنوات المقبلة. وفي هذا الاتجاه، من الإيجابي للغاية أن رؤساء الدول والحكومات قد توصلوا في المجلس الأوروبي الأخير إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تسريع العمل وخطط الدعم لبلدان منشأ وعبور المهاجرين وتحرير جميع التمويلات المتوقعة دون مزيد من التأخير “.