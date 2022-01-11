نقابي إيطالي: منذهل من إصرار دراغي على استمرار الدراسة حضورياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب نقابي إيطالي عن الشعور بالذهول من إصرار رئيس الوزراء ماريو دراغي على استمرار الدراسة حضورياً.

وتساءل المحامي والمتحدث باسم اللجنة الوطنية لجمعية “الدراسة عن بُعد للجميع”، إيجيديو بريفيتيرا لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الثلاثاء “هل الدراسة عن بُعد تسبب عدم المساواة؟ فلقد أدهشني ما قاله الرئيس دراغي أمس، إنه في لحظة وصل فيها منحنى العدوى إلى هذه النسب، فمن غير المسؤولية الإصرار على متابعة الدراسة حضورياً”.

وأشار بريفيتيرا الذي جمع في عهد حكومة كونتي الثانية أكثر من 18 ألف توقيع ضد فتح المدارس آنذاك بسبب الوباء، إلى أن “هذا عمل خطير ومتهور يهدد الصحة العامة، وإذا لم يكن هناك حس سليم لتلبية نداء مسؤولي نقابة الأطباء والعائلات، فهذا يعني أن الاهتمام بالمدرسة يعادل الصفر وأن المصلحة الوحيدة هي خلق أماكن يذهب إليها الطلاب للسماح للآباء بالذهاب إلى العمل”.

ورأى المحامي أن “من المتناقض أن يقول دراغي إن الأولاد إذا ذهبوا لتناول البيتزا في المساء أو مارسوا الرياضة في فترة ما بعد الظهر، فيمكنهم الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي”، وأردف “أود أن أذكره بأنه هو من قال: يجب أخذ اللقاح لتتمكن من الذهاب إلى الحانة، بينما يؤكد العكس الآن”.

وذكر بريفيتيرا أن دراغي “لا يعترف بما يعتبر أمرًا مفروغًا منه بالنسبة لأي شخص لديه حد أدنى من الفطرة السليمة: إذا تحرك 10 ملايين من السكان نحو المدارس، فإن خطر العدوى يزداد”. واختتم بالقول: “كنت أتوقع أن تقوم المدرسة هذا العام باتخاذ تدابير وقائية بدلاً من مطاردة الفيروس من خلال ملاحقة غير الملقحين”.