فرونتكس: وصول حوالي 200 ألف مهاجر غير نظامي لأوروبا العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وصول اقل بقليل من 200 ألف مهاجر غير نظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2021، وهي الحصيلة الأعلى للوافدين للقارة العجوز منذ عام 2017.

ووفقًا لفرونتكس، تبلغ الزيادة في نسبة الوافدين 36% مقارنة بعام 2019 و57% بعام 2020، وهو العام الذي شهد عمليات اغلاق لمواجهة وباء كوفيد-19.

واعتبرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود أن الزيادة الكبيرة في اعداد المهاجرين خلال العام المنصرم تشير لـ”عوامل أخرى، غير رفع القيود عن حركة التنقل العالمي، هي سبب زيادة ضغط الهجرة”.

في عام 2021، شكلت النساء أقل من عُشر الوافدين غير النظاميين، وهو ما يمثل انخفاضًا “ملحوظًا” مقارنة بعام 2019.

والطريق الأكثر ازدحامًا مرة أخرى هو طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​، والذي يؤدي إلى السواحل الإيطالية، حيث بلغ عدد سالكيه حوالي ثلث إجمالي الوافدين، بزيادة بنسبة 83% مقارنة بعام 2020، مع ارتفاع أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية والليبية وأيضًا مباشرة من السواحل التركية.

وحسب فرونتكس، فإن التونسيين هم أكثر الجنسيات حضوراً على هذا الطريق، إلى جانب المصريين (تضاعفوا سبعة أضعاف) ومواطني بنغلاديش.