وكالة الادوية الأوروبية: نتحرك نحو سيناريو يصبح فيه كورونا فيروسا مستوطنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار مسؤول في وكالة الادوية الأوروبية (EMA) إلى فرضية تحول وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مرض مستوطن.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري، في إيجاز للصحفيين عبر دائرة الفيديو من مقرها بأمستردام، “لا أحد يعرف متى سنصل إلى نهاية النفق، لكننا سنصل إلى هناك. نحن نرى أننا نتحرك نحو سيناريو يصبح فيه سارس-كوف-2 فيروسا مستوطنا”.

وأردف كافاليري “لكن لا يمكننا قول لقد وصلنا بالفعل إلى هذا الوضع”، فكورونا “لا يزال يتصرف كفيروس وبائي وظهور أوميكرون يبرز ذلك بوضوح. يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة”.

ورأى المسؤول في وكالة الادوية الاوروبية أنه “مع زيادة المناعة لدى السكان ومع وجود أوميكرون سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى تلك التي يتم الحصول عليها عن طريق التطعيم. سننتقل بسرعة إلى سيناريو أقرب إلى توطين فيروس كورونا”.