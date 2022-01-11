ايطاليا: 294 وفاة بكورونا وأكثر من 220 ألف إصابة في أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الثلاثاء تسبب الفيروس في وفاة 294 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 220 ألفا و762 إصابة مؤكدة جديدة وهي الحصيلة اليومية الأعلى التي يتم تسجيلها منذ انتشار الوباء في البلاد.

الاصابات المعلنة أمس الاثنين كانت 101 ألف و762 إصابة مؤكدة والوفيات 227 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية يرتفع اليوم إلى 7 ملايين 774 ألفا و863، حصد الوباء أرواح 139 ألفا و559 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ارتفع مقارنة بالأمس بمقدار 71 مريضا ليبلغ في المجمل اليوم 1677، فيما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 727 آخرين، ليصبحوا 17 ألفا و67.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 5 ملايين 500 ألفا و938، بعد شفاء 90 ألفا و456 بين أمس واليوم.