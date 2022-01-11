سالفيني يستبعد دخول دراغي حلبة السباق الرئاسي في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني دعمه لبقاء ماريو دراغي رئيسا للوزراء رافضا ترشيحه لخلافة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الذي تنتهي ولايته الرئاسية أوائل الشهر المقبل.

وقال سالفيني، في لقاء مع برنامج للقناة الأولى الإيطالية يتم بثه بالكامل مساء الثلاثاء “التقيت اليوم دراغي في مجلس الشيوخ، وسأراه قريبًا، لكنني لم أتحدث معه عن رئاسة الجمهورية، ولن أتحدث معه في هذا الصدد”.

وأضاف زعيم حزب الرابطة، الذي أعرب عن دعمه للحليف في تيار يمين-الوسط، سيلفيو برلسكوني، لخلافة ماتاريلا “انا استبعد دخول دراغي إلى حلبة السباق الرئاسي؟ يعتقد العديد من الإيطاليين، بمن فيهم أنا، أنه ينبغي أن يستمر رئيس الوزراء في لعب دور الضامن. فإذا أزحنا جانبا أهم عضو في هذه الحكومة، فأنا لا أعرف إلى أين ستنتهي الأمور”.