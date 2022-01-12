حلف شمال الاطلسي يؤكد الاستعداد للتفاوض مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ مناقشات مجلس الناتو-الاتحاد الروسي اليوم في بروكسل بأنها كانت “صعبة” لكن الاجتماع كان “مفيدًا”.

وقال ستولتنبرغ ، في مؤتمر صحفي في اعقاب اجتماع المجلس، إن روسيا ليست في وضع يسمح لها بعد بالرد بشكل إيجابي على عرض الناتو لعقد اجتماعات أخرى “لمناقشة آليات السيطرة على المخاطر وممارسة الشفافية”، ولكنها “لم ترفض اقتراح الناتو، فهم بحاجة إلى الوقت”.

وأكد على أن حلف شمال الأطلسي “مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات ونأمل أن يكون رد موسكو إيجابيا”.

وكان الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، قد اعتبر في وقت سابق الاربعاء أن “تهديد روسيا لأوكرانيا وتشكيكها في البنية الأمنية لأوروبا”، يتطلب “توحيد مواقف” الدول الاعضاء في التكتل الموحد.

واعتبر بوريل في مقال على مدونته أنه “من خلال العمل مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، يجب على الاتحاد الأوروبي الآن تحديد ما يمكننا القيام به لدعم النظام الأمني في أوروبا والمبادئ التي يقوم عليها – والتي من الواضح أنها مهددة اليوم”.

وقال مسؤول الدبلوماسية الاوروبية “يأتي هذا الموضوع على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في بريست هذا الأسبوع. عند الذهاب إلى هذا الاجتماع ، هناك شيئان واضحان: علينا أن نتوصل إلى موقف موحد في الاتحاد الأوروبي وعلينا أن ندعم دورنا بمسارات عمل ملموسة، أي ليس فقط فيما نفكر فيه أو نريده ولكن على ما نعتزم القيام به”