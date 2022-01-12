منظمة إنسانية: الرقابة على سفينتنا تفوق الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية: “نحن لا نعارض الحق الذي تضمنته مذكرة باريس بخصوص إجراء رقابة دول الموانئ (تفتيش السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية)، لكننا نقتصر على التأكيد أن الرقابة على سفينتنا أعلى بشكل واضح من تلك المتبعة في العادة”.

جاء ذلك على لسان المديرة العامة للفرع الإيطالي لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، المالكة لسفينة (أوشن فايكينغ) التي تحمل العلم النرويجي، فاليريا تاورينو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء، بعد الحجز الإداري للسفينة المذكورة الذي تم أمس في ميناء تراباني.

وكانت سفينة الإنقاذ، التي تستأجرها المنظمة الأوروبية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتديرها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين (Ifrc)، كانت قد تم حجزها سابقاً في تموز/يوليو 2020 لمدة خمسة أشهر، ولا علاقة لهذا الحجز بالإجراء الأخير.

وذكرت مديرة المنظمة أن “الرقابة لا تقتصر على تواتر عمليات التفتيش وحسب”، بل “في تعميق ودقة كل فحص أيضًا”، مبينة أن “التفتيش الأخير الذي دام 11 ساعة يتحدث لوحده”. وأشارت إلى أنه “بالتعاون مع مالك السفينة وسلطات دولة العلم (النرويج)، تم بذل جهود إدارية وتقنية للوفاء بمعايير السلامة الجديدة التي تفرضها السلطات الإيطالية”.

وذكرت أنه “في كانون الأول/ديسمبر 2020، أكدت عملية تفتيش أخرى في دولة الميناء “أنه تم استيفاء كل المتطلبات وتصحيح جميع أوجه القصور التي تم العثور عليها أثناء التفتيش في تموز/يوليو”.

وأوضحت أن “أوجه القصور الرئيسية التي لاحظها مسؤولو مراقبة دولة الميناء، تتعلق هذه المرة بجزء آخر من السفينة: الحاويات الموجودة على سطحها الخلفي، ونحن بصدد تقييم الإجراءات التي يتعين اتخاذها للعودة إلى البحر في أقرب وقت ممكن، سواء مع دولة العلم أو مع مالك السفينة والهيئات المعتمدة”.

وخلصت المنظمة الى القول، إن “طاقم (أوشن فايكنغ) أنقذ على مدار العام الماضي 2832 شخصًا من خلال 33 عملية إنقاذ”.