تاياني: ترشح برلسكوني لمنصب الرئاسة ليس “مهمة مستحيلة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني، إن ترشح برلسكوني لمنصب الرئاسة ليس “مهمة مستحيلة”، في استعارة لعنوان فيلم أمريكي شهير.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، أنه “حول ترشيح سيلفيو برلسكوني لمنصب الرئاسة، سيقرر هو وزعماء يمين الوسط الآخرين ما إذا كانوا سيرفعون غطاء الصمت أم لا. يجب أن يقرر ما إذا كان سيختار الترشح أم لا، فهذا يعتمد عليه فقط”.

ورجح المنسق الوطني للحزب، أنه “ربما سيأتي القرار قبل نهاية هذا الأسبوع أيضاً”، إذ “سيكون هناك اجتماع بين قادة التحالف”، مبيناً أنه “ليس لدي شك حول ولاء سالفيني وميلوني، إذا حل برلسكوني حاجب الصمت، فأنا متأكد من أنهما سيدعمانه”.

واختتم تاياني حديثه قائلاً: “أرى وضعاً إيجابياً، إنها ليست مهمة مستحيلة”، موضحاً أن برلسكوني “يستمع ويبتسم”، عندما يتعلق الأمر بترشحه.