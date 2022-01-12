برلمانية أوروبية: لتتبنى أوروبا نهج المستشار الألماني إزاء الطاقة النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت برلمانية أوروبية موقف المستشار الألماني أولاف شولتز من استخدام الطاقة النووية بأنه “حكيم وينم عن دهاء وبعد نظر”، وأنه “يجب أن يصبح بالنسبة لنا هو النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي أيضاً”.

وقالت رئيسة كتلة حركة خمس نجوم الإيطالية في البرلمان الأوروبي تيتسيانا بيغين، إن “التاكسونوميا، أي نظام التصنيف المشترك لتشجيع الاستثمار الخاص في النمو المستدام، يجب ألا يشمل الطاقة النووية لأنها، كما ذكر شولتز اليوم، باهظة الثمن وليست آمنة على الإطلاق أيضا”، مبينةً أن “حركة خمس نجوم تكرر هذا الأمر منذ سنوات”.

وأضافت أن “وصفات ماتيو سالفيني تُحدث ثقباً في الماء مرة أخرى”، وأن “إيطاليا التي، من بين أمور أخرى، ليست لديها محطة طاقة نووية على أراضيها، لن تلقى إلا الخسارة بمجرد إدراجها في التصنيف، لأن من شأن هذا الأمر أن يسحب موارد كبيرة من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة”.

وخلصت بيغين الى القول، إن “هذا هو نفط بلدنا الذي لم نتمكن حتى الآن من استغلاله كما ينبغي والذي يجب أن نلزم أنفسنا به للقيام بعمل أفضل. وبينما تكذّب كلمات المستشار الجديد شولتز مزاعم سالفيني ووصفاته السخيفة، نجد في ألمانيا شريكاً مهماً للتعاون معه”.