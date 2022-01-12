ليتّا: الشتاء الديمغرافي لا يزال يخيّم على إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، إن الشتاء الديمغرافي لا يزال يخيّم على إيطاليا.

وأضاف ليتّا متحدثا في تصريحات متلفزة الأربعاء، عن ظاهرة الهجرة والفكرة عن المجتمع، أن “الرعية التي أتردد عليها، شهدت في عام 2021 تسجيل 87 جنازة، 3 حفلات زفاف و18 طقساً للمعمودية. لا يوجد شيء آخر يمكن إضافته. الأرقام مثيرة للجزع إلى حد ما”.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أنه “عندما نتحدث عن قضايا الهجرة نحتاج بالضرورة إلى الجمع بينها، وبين الديناميكيات العادية لتنقل الناس بسبب الحروب، المجاعات، المآسي الاقتصادية، تغير المناخ، فضلا عن جمعها بظاهرة إفقار مجتمعنا والشتاء الديمغرافي”،

وأكد سكرتير الحزب الديمقراطي، أن المهاجرين “بالنسبة لنا ليس موضوعًا نخفيه، بل يمكننا الانفتاح عليه، فتح مناقشة صريحة جدًا تتناول القضايا على حقيقتها، في ظل العلم بأن الوعي الجماعي أساسي حول هذا الموضوع”، وأنه “لم يتم الحديث عنه فسيسود الخوف من الآخر”.

وتابع ليتّا “إن كنا عاجزين عن معالجة جميع المشاكل المرتبطة بظاهرة الهجرة، فلا يمكننا إيجاد حلول، العديد منها محلي، لكن الأدوات لا يمكنها إلا أن تكون عبر وطنية”. واختتم بالقول إن “الظواهر التي حدثت في الأعوام 2014، 15، 16 تجعل من الضروري أن نتحدث عنها وأن نوفر أدوات غير موجودة حاليا”.