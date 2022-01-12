إيطاليا: انخفاض طفيف بإصابات كوفيد وارتفاع حالات الوفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه تم تسجيل انخفاض طفيف بإصابات وباء كوفيد 19 مقابل ارتفاع في أعداد الضحايا مقارنة بيوم أمس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 196,224 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في إيطاليا الأربعاء”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تسجيل 313 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 139,890 شخصاً.

ولفتت النشرة إلى أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 1,190,567 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16.4٪”.

وخلص جدول وزارة الصحة مشيراً إلى أن “هناك 242 مريضا أكثر في المستشفيات”، مقابل “8 أقل في أقسام العناية المركزة”.