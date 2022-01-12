خمس نجوم الإيطالية: برلسكوني لن يحظى بأصواتنا لمنصب الرئاسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت حركة خمس نجوم الإيطالية أنها لن تدعم ترشح زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني لمنصب الرئاسة.

وقالت وزيرة التعليم السابقة، لوتشيا أتسولينا، في تصريحات إذاعية الأربعاء: “لا أعرف ما إذا كان برلسكوني يعرقل المفاوضات بشأن الترشح لتصدر قصر (كويرينالي) مقر الرئاسة الإيطالية. أنا أعلم أنه يحصرها لصالح تيار يمين الوسط، الذي يشهد إحراجاً كبيراً”.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد حاول الاتصال بها، أجابت أتسولينا التي تشغل حاليا منصب منسقة لجنة التعليم في حزبها: “ينقصنا أن يبحث عني. كلا، برلسكوني لن يحصل على أصوات الحركة، فهناك مسألة أخلاقية لا يمكن التغاضي عنها”، في إشارة إلى قضية برلسكوني مع فتاة العروض روبي.

وعما إذا كان سيبقى دراغي على رأس الحكومة؟ قالت: “آمل ذلك، يكاد يكون من المزعج أن نسمع أن الحكومة على المحك في ظل تسجيل 200 إصابة يومية والحاجة لتدخلات عاجلة في قضية المدرسة، الفواتير باهظة الثمن وتعويضات البطالة”، إنها “ليست مجرد مسألة ألعاب سياسية أو طموحات شخصية، فالحقيقة هي التي يجب أن تتولى زمام الأمور”.

وخلصت القيادية في حركة خمس نجوم متطرقة إلى موضوع المدرسة، بالقول: “لقد ثمنت الإرادة السياسية لإبقائها مفتوحةً، لكن للأسف لم يتم فعل الكثير، فقد تم تركيز كلياً على التطعيم فقط، بينما يشعر مدراء المدارس بأنهم مهمَلون”.