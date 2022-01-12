وزير الصحة الإيطالي: نشهد اليوم مرحلة جديدة ومعقدة للغاية من حالة الطوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، إنه “ليس هناك شك في أننا نمرّ بمرحلة وبائية جديدة لوباء كوفيد 19، مليئة بتعقيدات عديدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير متحوّر أوميكرون الذي سبب نمو الإصابات على المستويين الوطني والعالمي”.

وأضاف الوزير سبيرانتسا في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب، أن “يوم أمس تم تسجيل رقم قياسي في عدد جرعات التطعيم المعطاة منذ بداية الحملة، إذ بلغت 700 ألف جرعة”. وتابع: “نراقب حالات الدخول إلى المستشفيات باهتمام كبير وهناك رقم واحد علينا التعامل معه، وهو تغيّر النسبة بين حالات الإصابة الاستشفاء بشكل جذري هذا الموسم، بفضل معدلات التطعيم المرتفعة للغاية في البلاد”.

وأشار الوزير إلى أن “حملة التطعيم في إيطاليا قد وصلت إلى نسبة 89.58٪ من ناحية الجرعات الأولى. وكان لهذا نتيجة، أن حالات الدخول إلى المستشفى لا يتوافق وزيادة الحالات”، وأردف “يكفي فقط تذكر أن بيانات معهد الصحة العالي (ISS) الأخيرة، تظهر أن ثلثي حالات الدخول إلى أقسام العناية المركزة تشمل غير الملقحين، وكذلك 50٪ منهم يدخلون إلى صالات الاستشفاء الاعتيادية”، لذلك “فإن 10٪ من الإيطاليين غير المحصنين هم من يؤثرون على مستشفياتنا”.

ونوه سبيرانتسا بأنه “اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم، بلغ عدد بطاقة المرور الخضراء التي تم تنزيلها من على موقع دائرة الصحة 194 مليونًا، مما يدل على أن هذه الأداة أصبحت الآن من عادات إخواننا المواطنين”.