جمعيات إيطالية: نعم لفرض ضرائب على أرباح الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدت جمعيات إيطالية انحيازها “لصالح فرض ضريبة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة، شريطة أن تخصص حصيلة هذه الضريبة بالكامل لدعم تكاليف الفواتير المرتفعة وخفيض التعريفات لصالح العائلات”.

هذا ما أكدته هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، في مذكرة تعليقاً على تصريحات وزير التنمية الاقتصادية جانكارلو جورجيتّي التي لوح فيها بهذه النية.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس (كوداكونس) كارلو ريينتسي، أنه “نعتقد أن من الصواب في هذه اللحظة الطارئة فرض ضريبة على أولئك الذين يحققون مكاسب هائلة بفضل الزيادة في أسعار الطاقة”.

وتابع: “ومع ذلك، فإن الخطر يكمن في أن تُستخدم الموارد التي يتم جمعها من خلال فرض ضرائب محتملة على شركات الطاقة لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بمحاربة ارتفاع أسعار الفواتير باهظة الثمن”، لهذا السبب “من الضروري أن ترتبط الأموال التي يتم جمعها من خلال ضريبة على الأرباح الإضافية بشكل صارم بدعم العائلات التي سحقتها زيادة أسعار الكهرباء والغاز”.

وخلص رينزي الى القول، إن “هذه الأموال ينبغي أن تستخدم بالكامل لتخفيض عبء الفواتير من على كاهل الإيطاليين”.