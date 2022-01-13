إيطاليا: نمو عوائد الصناعة في نوفمبر يتجاوز قيم ما قبل الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا نمو عوائد الإنتاج الصناعي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتتجاوز قيم ما قبل وباء كوفيد 19.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخميس، إن “في تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت عوائد الانتاج الصناعي نمواً من الناحية الاقتصادية، بعد تراجع الشهر السابق، ليتجاوز مستوى المؤشر قيمة شباط/فبراير 2020 بنسبة 3.1٪”، وهو “الشهر السابق لبدء حالة الطوارئ الصحية”.

وأوضح المعهد الإحصائي أن “الاتجاه الاقتصادي في متوسط ​​الأشهر الثلاثة الماضية سجل ارتفاعًا هو الآخر أيضًا”، إذ “نمت جميع قطاعات النشاط الرئيسية على أساس شهري، مع زيادة أكبر لقطاع الطاقة”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول إنه “من حيث الاتجاه المعدل تبعاً لآثار التقويم، تظهر زيادات ملحوظ، سواء أكان على صعيد المؤشر العام، أم العديد من المؤشرات القطاعية الأخرى”.