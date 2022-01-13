دي مايو الى فرنسا للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بريست والذي يتم تنظيمه تحت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية الرئيسية، كما سيستعرضون القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والامن ذات الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وسيبدأ الاجتماع بجلسة عمل مشتركة مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخصصة لإعداد “البوصلة الاستراتيجية” للاتحاد الأوروبي، والتي ستعرض أمام المجلس الأوروبي في آذار/مارس لإقرارها.

سيسمح الاجتماع غير الرسمي بمعالجة الوضع الأمني ​​في الجوار الشرقي للاتحاد، مع الإشارة بشكل خاص إلى أوكرانيا وبيلاروسيا، والحاجة إلى الاستجابة للتحديات الناجمة عنها.

كما تتضمن اجندة الاجتماع المقاربة الاستراتيجية الأوروبية تجاه الصين والشراكة مع الاتحاد الأفريقي.

وسوف يعقد دي مايو محادثات ثنائية على هامش الاجتماع الوزاري.