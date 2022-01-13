ويليامز: الانتخابات الليبية ستجري قبل نهاية حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن الانتخابات في ليبيا ستجري قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وفي مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الخميس، حددت المستشارة الأممية هذا الموعد النهائي، في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات مع جميع الممثلين السياسيين والمؤسساتيين لمواصلة السير على طريق العملية الانتخابية بعد تأجيل التصويت الذي كان مقرراً في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضافت ويليامز: “أعتقد أن من المهم أن نشهد حدثًا انتخابيًا في هذه الفترة لليبيين الذين سجلوا للتصويت، وكذلك أن يكون لديهم هدف في الأفق أيضًا”، مبينةً أن “نهاية حزيران/يونيو هي موعد انتهاء خارطة الطريق” التي تم وضعها مؤخرًا، في منتدى الحوار السياسي الليبي”، وبعد ذلك “ستقع ليبيا في فراغ سياسي، وهذا الوضع يتطلب جهودًا جادة لإجراء الانتخابات قبل الشهر المذكور سلفاً”.

وشددت المسؤولة الأممية، في حديثها على أن “ليبيا تعيش حالة أزمة وفوضى منذ عشر سنوات وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا بالسماح لليبيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع”.

وخلصت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة معربة عن “الثقة بأن الليبيين يمكن أن يذهبوا للتصويت، لوضع حد لهذه الفترة الانتقالية الطويلة”.