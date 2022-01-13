فاوتشي: لا حاجة للقاحات جديدة ضد متحور أوميكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور انتوني فاوتشي أن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 توفر “حماية جيدة” ضد المتحور (أوميكرون) ، لذلك “لا توجد حاجة للقاحات محددة جديدة مطلوبة لهذا المتحور في الوقت الراهن”.

وأشار فاوتشي، في محاضرة عبر دائرة الفيديو نظمتها جامعة روما الأولى (لا سابينتسا) في حفل تسليمه الدكتوراه الفخرية، إلى بيانات من جنوب إفريقيا تفيد بأنه مع انتشار سلالة أوميكرون انخفضت فعالية اللقاحات ضد العدوى من 80% إلى 33%، بينما تراجعت الحماية من الاستشفاء من 93% إلى 70%.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الوباء “لحسن الحظ، نحن نعلم أنه مع الجرعة المعززة تزداد الأجسام المضادة ضد أوميكرون بمقدار 38 مرة، لذلك من المهم إعطائها”، كما تُظهر البيانات الواردة من بريطانيا أيضًا أن الجرعة المعززة تقلل من مخاطر الاستشفاء بأكثر من 80%.