إيطاليا: 316 وفاة جديدة جراء كوفيد والاعلان عن أكثر من 184 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس تسبب الفيروس في وفاة 316 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 184 ألفا و615 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة أمس الاربعاء كانت 196 ألفا و224 إصابة مؤكدة والوفيات 313 حالة وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية يرتفع اليوم إلى 8 ملايين 155 ألفا و645، حصد الوباء أرواح 140 ألفا و188 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة تراجع مقارنة بالأمس بمقدار مريض واحد ليبلغ عدد الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1668 سريرا، فيما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بعد استقبال 339 آخرين، ليصبحوا 17 ألفا و648.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 5 ملايين 691 ألفا و939، بينما هناك حوالي 2.3 مليون شخص بالحجر المنزلي الاحتياطي.